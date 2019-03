Kinderen grijpen de macht in Nijkerk bij Jeugdgemeenteraad

Basisschool de Oranje Nassauschool werd uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar van het leerlingendebat met hun speeltuinplan voor het Eijkmanplantsoen.



Het thema van de Jeugdgemeenteraad was ‘meedoen’. Burgemeester Gerard Renkema: ,,Meedoen kan over sport, muziek maken, de mogelijkheid om te werken of naar de winkels te kunnen gaan. Het maakt niet uit welke leeftijd je hebt of waar je vandaan komt of welke beperking je hebt, als je maar mee kunt doen.”



Voor een plan binnen het thema heeft de gemeente een bedrag van 5000 euro uitgetrokken. Maar er was wel speelruimte, dacht Lana, leerling van de Koningin Emmaschool. ,,Als het allemaal te duur uitvalt kunnen we altijd sponsoren benaderen.” Veel scholen hadden zich vooral toegespitst op speeltuintjes voor kinderen met of zonder een beperking. Basisschool Het Blokhuus uit Hoevelaken kwam met een fitnesspark in het Hoevelakense Bos. Volgens leerling Silve paste dat ook binnen de ‘herinrichtingsplannen’ van de gemeente voor het gebied.