Kinderpardon: Armeense asielkinderen Sofi, Hamlet en Hasmik durven weer te hopen

Geweer van Hooglandse verzets­strij­der ingeleverd bij politie

1 februari Een Mauser Geweer 98 uit 1918 is vandaag ingeleverd bij de politie in Amersfoort. Het geweer was van de vader van de eigenaar, die actief was in het verzet in Hoogland en het geweer in de Tweede Wereldoorlog nog heeft gebruikt.