Kippendijen in bakje van de Chinees: verbod op plastic bakjes op de markt is nog even wennen

Het gft-afval wordt vanaf nu eens per twee weken opgehaald in Leusden door personeels­te­kort

Het groente-, fruit- en tuinafval wordt voortaan per twee weken opgehaald in plaats van wekelijks in Leusden. Dit komt door het ernstige personeelstekort bij de ophaaldienst, laat de gemeente Leusden weten.