Klauteren en klimmen tijdens vijfde Obstacle Run in Amersfoort: plezier, sportiviteit én een nat pak

Sinter­klaas komt weer naar Amersfoort, maar zal het rustiger aan doen: ‘Simpelweg te weinig vrijwilli­gers’

Sinterklaas komt dit kalenderjaar weer ‘gewoon’ aan in de Eemhaven van Amersfoort. Wel zullen er in de dagen daarna minder activiteiten zijn, want er zijn te weinig vrijwilligers. ,,Het is jammer, maar het is niet anders.”

25 juni