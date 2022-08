Kleedje en picknickmand al paraat? Vijverconcert keert na meer dan 2 jaar terug: ‘Maken er een feestje van!’

Markante musea Rietveldpa­vil­joen wordt populair­der en populair­der in Amersfoort: ‘Ik kijk met optimisme naar de toekomst’

Wat is het kleinste en het grootste, het oudste en het nieuwste museum? Deze week, in deel 3 van een zomerserie: het nieuwste museum van Amersfoort, het officieuze fotomuseum in het Rietveldpaviljoen.

3 augustus