Klein maar fijn! Amersfoort staat in de rij voor ‘tuinfeestje’ ter ere van de vrijheid

update Auto klemgere­den na achtervol­ging in Amersfoort: 39-jarige man uit Soest aangehou­den

In Amersfoort hebben zich woensdag in alle vroegte wildwest-praktijken afgespeeld. Een 39-jarige man uit Soest ging tijdens een achtervolging spookrijdend over de A1 en reed zich uiteindelijk klem in Amersfoort. Even daarvoor had hij bij een woninginbraak in Laren een BMW gestolen.

4 mei