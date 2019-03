Kleine chimpansee in DierenPark Amersfoort is een vrouwtje

column Ik ben benieuwd hoe wethouder Jansen de bevolking mee krijgt naar een gasvrij Amersfoort

7:56 ‘Zullen we dan maar voor deze gaan?’ Meneer Enzofoort wees naar de inductieplaat en keek me vragend aan. ‘Lijkt me een prima keuze’, was mijn antwoord. Het is alweer een paar maanden geleden dat we op zoek gingen naar een nieuwe keuken. De oude viel letterlijk uit elkaar en was hoognodig aan vervanging toe.