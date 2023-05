Klimaatactivisten blinddoeken opnieuw standbeelden in Amersfoort: ‘De wetenschap is duidelijk’

met video Een drone, expertteam en forensi­sche politie­teams: plaats schietpar­tij Bunschoten in kaart gebracht

Tientallen agenten brachten vrijdag elke centimeter van de Veenestraat in Bunschoten in kaart. Hier schoot een Nijkerker in februari een collega neer, na eerst een vrouw gedood te hebben. ‘Nodig om in lengte van jaren terug te kunnen grijpen op de data.’