Klimaatactivisten laten 80 banden leeglopen, maar de politie kan niets doen: ‘Geen strafbaar feit’

Activisten laten banden leeglopen van terreinauto’s in Amersfoort: ‘Buitenge­woon schande­lijk’

Na het oosten van het land zijn milieuactievoerders vannacht in Amersfoort bezig geweest om banden leeg te laten lopen van grote auto’s, met name SUV’s en 4x4-auto’s. In het Bergkwartier is dat bij 21 auto’s gebeurd, bedoeld als protest tegen de milieuvervuiling door deze wagens. ‘Buitengewoon schandelijk’, zegt slachtoffer Adriaan van der Linden (77), die aangifte heeft gedaan.

29 september