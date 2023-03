Klokkenluiden lijkt een koud kunstje, maar Hans weet beter: ‘Als je touw om je nek krijgt, dan wint de klok’

Amersfoort in 1948 Hoe politieke delinquen­ten in 1948 hutje mutje leefden in krotten in Amersfoort centrum: ‘Ben te verbijs­terd’

Waarover schreven Amersfoortse kranten 25, 50, 75 en 100 jaar geleden? Vandaag: een verslaggever van het Dagblad voor Amersfoort bracht in februari 1948 een bezoek aan ‘politiek delinquenten’ en hun kinderen die hutjemutje in zeer armoedige huizen in het centrum van Amersfoort woonden.