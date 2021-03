Klokkentoren van Grote Kerk in Nijkerk krijgt opknapbeurt van veertien weken

Amers­foor­ter (22) raakt rijbewijs kwijt: 153 kilometer per uur waar 80 is toegestaan

19 maart Een 22-jarige man uit Amersfoort is gisteren zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij reed met 153 kilometer per uur over een weg in Dronten, waar 80 kilometer per uur is toegestaan.