Koeien als Mondriaanschilderijen? Ze zijn te zien op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef in Amersfoort

Waterlijn Amersfoort kan weer volle kracht vooruit: ‘We hebben dit zo gemist’

Even zag het er slecht uit voor de toekomst van de Waterlijn, de bekendste toeristische attractie in de Amersfoortse binnenstad. Corona trok een zware wissel op de organisatie. Maar nu kunnen de schepen weer letterlijk en figuurlijk volle kracht vooruit. ,,Dit hebben we zo gemist.’’

11:16