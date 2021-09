Koning Willem-Alexander feliciteert 106-jarige met verkeerde leeftijd: 'Slordig, deze vergissing’

Auto in vlammen op in Amersfoort­se wijk Randen­broek, volop onderzoek naar oorzaak

9:28 In de Amersfoortse wijk Randenbroek is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in vlammen opgegaan. Het voertuig stond geparkeerd aan de Manegebaan, en zijstraat van de Heiligenbergerweg, en raakte totaal verwoest door de brand.