Kootwijkerbroeker legt automobilist met gebroken nek thuis op de bank en sleept auto weg

Een buurtbewoner die de klap hoorde, schoot het slachtoffer te hulp. Wie denkt dat man de hulp van de politie inschakelde, heeft het mis. De man uit Kootwijkerbroek nam het slachtoffer doodleuk mee naar zijn woning. Daar werd de gewonde automobilist op de bank gelegd en de huisartsenpost gebeld. De telefoniste beoordeelde de situatie als zeer ernstig en schakelde acuut een ambulance in. Ook de politie werd opgeroepen met spoed naar de plek van het ongeval te rijden.

Daar aangekomen bleek geen spoor van de auto meer te bekennen. ,,De buurtbewoner had de auto weggetakeld met een heftruck en op zijn erf gezet‘’, vertelt politiewoordvoerder Frank de Valk.

In de woning van de Kootwijkerbroeker constateerde ambulancepersoneel dat het slachtoffer een gebroken nek had. ,,De man verklaarde te hebben gedronken”, aldus De Valk. ,,Wegens zijn letsel konden wij geen blaastest afnemen. Daarom is bloed geprikt en opgestuurd naar het laboratorium. Daaruit moet blijken hoeveel de man gedronken heeft.”