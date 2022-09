Kosten voor nieuw stadhuis Amersfoort lopen verder uit de klauwen: wéér miljoenen extra nodig

Utrecht in.. Jan Oskam nam afscheid van het atelier om een van de eerste taxichauf­feurs van Utrecht te worden

Als gevolg van de NS-stakingen zien taxibedrijven als UTC, Sneleentaxi of Taxi Utrecht Org een toename in het aantal ritjes. Rond 1910 ontstonden de eerste taxibedrijven in Utrecht, zoals Alfrink en Simplex. Jan Oskam was een van de eerste taxichauffeurs van de stad. ‘De wagens moesten met een slinger worden gestart’, aldus Oskam in het UN van 19 augustus 1955.

