Krapte op de arbeidsmarkt in regio Amersfoort, met name in de ICT-sector personeelstekort

Net zoals in de regio Midden-Utrecht is het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort ook gedaald. Eind april verstrekte het UWV hier 3230 uitkeringen, 104 minder dan een maand geleden.

Het is een daling van 3,1 procent, de kleinste daling van alle regio’s in Nederland. De gemiddelde daling lag namelijk op 5 procent. Vergeleken met april 2021, ruim een jaar geleden, is het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort gedaald met 31,4 procent.

Krapte ICT-sector

Met name de ICT-sector kampt met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Er is veel vraag, maar weinig aanbod. Zo lag het aantal vacatures in de sector eind 2021 op 460 in de regio Amersfoort.

Deze worden bij lange na niet allemaal vervuld, want het aantal werkzoekenden met een ICT-beroep is gering. Eind april 2022 werden slechts tachtig WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden met een ICT-beroep. Dat is een klein deel van het totaal aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Het aantal uitkeringen in deze sector is in het afgelopen jaar hard gedaald, 35 procent: een hoger percentage dan de gemiddelde afname.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.