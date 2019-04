Krijgen we zonnig weer met Koningsdag?

Er staat ons een zonnig paasweekend te wachten, maar de spreiding in de temperatuur wordt vanaf woensdag groter. Bovendien neemt de kans op regen toe, want storingen komen in de buurt. Waarschijnlijk krijgen enkele storingen rond Koningsdag of er net na meer grip op het weer in ons land. De kans op een voortzetting van het warme en droge weer onder invloed van een hogedrukgebied is 30 procent. De kans dat het ook op Koningsdag warm wordt met 20 graden of meer is momenteel zelfs vrij klein.