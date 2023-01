Kruising in Amersfoort bezaaid met brokstokken na botsing; alle wegen eromheen staan vast

Jongen wordt met fles Bacardi van fiets geslagen: verdachten na vrijspraak mogelijk tóch achter tralies

Twee jongens op een scooter die een nietsvermoedende fietser in Amersfoort met een drankfles op het achterhoofd slaan. De zaak kreeg landelijke aandacht, twee personen werden opgepakt maar door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken. Desondanks moeten de verdachten mogelijk tóch de gevangenis in.

10:36