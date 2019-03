Kruispunt Amersfoortseweg en Frieswijkstraat in Nijkerk op de schop

Baarn telt hoogste percentage tienerzwan­ger­schap­pen in de regio

17:41 Terwijl het aantal tienermoeders in Nederland daalt, gaat Baarn tegen de trend in. De gemeente telde vorig jaar 8,6 tienerzwangerschappen op 1000 meisjes in de leeftijd van 15 tot en met 19. Dat blijkt uit recent bijgewerkte CBS-cijfers.