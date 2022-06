Kunnen vrouwen wel veilig over straat in Amersfoort? ‘We hebben niet de illusie dat het hier heel anders is’

Wéér een ruit kapot bij antiquair in binnenstad: ‘Veel erger is dat geschreeuw en gegil op straat’

En wéér is er vannacht door dronken jongeren een ruit ingeslagen bij antiquair Willem Oderkerk aan 't Zand in Amersfoort. ,,Ik ben inmiddels een volleerd glaszetter geworden’’, zegt hij mismoedig. Veel erger vindt hij het voortdurende geschreeuw en gegil op straat, de hele nacht door. ,,En ook meiden plassen hier gewoon voor de deur’’, zegt zijn overbuurman Michel Panbakker. ,,Het is hier een hel.’’

