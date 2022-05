Laatste buurtsuper in de regio Amersfoort sluit: ‘We moesten het hebben van de gunfactor’

56 jaar lang zat ‘Buurtsuper ‘Harry Janmaat’ aan de Schrikslaan in Soest en is daar bijna niet meer weg te denken. Maar dat nog niet iedereen op de hoogte is van de sluiting blijkt wanneer een klant haar broodjes en yoghurt staat af te rekenen. ,,Wat jammer en snel al zeg. Het is altijd wel makkelijk, even de kleine dingetjes halen. Nog even van genieten dan maar.”