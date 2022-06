Laatste puntjes worden op de i gezet voor de opening van Albert Heijn en Aldi op bedrijventerrein Isselt

De oude panden van Roodbol en Kwantum hebben plaatsgemaakt voor een nieuw winkelcomplex. Het nieuwe winkelcomplex heeft twee bouwlagen. Beneden is een nieuwe Albert Heijn gevestigd en op de eerste verdieping een Aldi. Ook is de Kwantum weer terug, die was tijdelijk verhuisd naar een pand verderop. Het naastgelegen winkelgebouw is gerenoveerd. Daar bevinden zich nu BCC, Roobol en keukenbedrijf Marquardt. Op de parkeerplaats is plek voor 230 auto’s.