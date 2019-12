Lachen! Kakhiel maakt vlog over Nijkerk: ‘Dat hele gebouw zat helemaal vol met kattenbrokken’

IJs van Vitelli weg, Madame Paté nu in monumen­taal bezinepomp­sta­ti­on

11:11 ‘s Zomers is het monumentale bezinepompstation naast de Kwekersbrug in Amersfoort het domein van IJs van Vitelli. In de winter neemt Inge Janson (46) de toko over als Madame Paté.