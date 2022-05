Lading spijkers en schroeven op de A1 bij Amersfoort-West zorgt voor oponthoud

Tweede editie Swim to Fight Cancer in september: ‘Het water in de Eem is zo’n 19 graden’

Zwemmen in de Eem om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Dat is Swim to Fight Cancer in een notendop. Dit jaar wil de organisatie er een nog groter evenement van maken met meer deelnemers en meer activiteiten.

