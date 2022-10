Lampen langs snelweg bij Baarn staan al vijf maanden lang 24 uur per dag aan: ‘We hadden twee keuzes’

Evert en André bouwen ‘rampenstad’ van Lego: ‘Je moet er misschien een beetje gek voor zijn, ja’

De metro die op een standbeeld van een walvisstaart belandde in Spijkenisse, brandende strobalen langs de A7 tijdens een boerenprotest of de extreme wateroverlast in Valkenburg. Al deze incidenten zijn deze week te zien in de Sint Joriskerk in Amersfoort. Maar dan van Lego. ,,Tja, je moet misschien ook een beetje gek zijn om het zó gedetailleerd na te maken.”

22 oktober