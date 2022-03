Landbouw en zorg voor de natuur kunnen goed samengaan, bewijst deze vereniging al 25 jaar

Het is kort gezegd een vereniging van boeren en natuurliefhebbers. Klopt dat?

,,Heel in het kort klopt dat wel. We hebben 450 leden van wie er 180 boer zijn. De leden wonen in de Gelderse Vallei, een prachtig cultuurlandschap. Samen bedenken we projecten die de natuur, het milieu en het landschap verbeteren. Belangrijk onderwerp is ook het bevorderen van duurzame landbouw, waarin het boerenbedrijf in evenwicht is met de natuur. We hebben maar liefst 150 vrijwilligers, verdeeld in niet minder dan 25 werkgroepen.’’