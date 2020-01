Landbouwminister wil leren van het verleden en gaat in gesprek met gedupeerden MKZ-crisis

Landbouwminister Carola Schouten gaat volgende week woensdag in gesprek met een groepje gedupeerde boeren uit Kootwijkerbroek. Schouten vindt dat de overheid moet leren van de manier waarop de veeruimingen tijdens de MKZ-crisis in 2001 zijn verricht. Ondanks de bittere nasmaak ‘een mooie handreiking’, aldus boer Gert-Jan Dokter.

Quote We gaan als boeren de komende dagen eens bij elkaar zitten om te kijken wat we Schouten willen vertellen De uitnodiging van Schouten volgt op het vonnis van de rechter gisteren dat het besluit van de Staat tot het ruimen van 60.000 dieren bij 246 bedrijven, tijdens de vermeende Mond- en Klauwzeeruitbraak (MKZ) in 2001, rechtmatig was.



Gert-Jan Dokter, een van de gedupeerde boeren uit Kootwijkerbroek, heeft daags na het gevelde vonnis ‘nog de buik vol van de uitspraak’. Maar de uitnodiging van de minister vindt hij ‘een mooie handreiking’. ,,Het is positief te horen dat Schouten wil leren van het verleden. Ze slaat gelukkig een andere toon aan dan voormalig landbouwminister Brinkhorst. We gaan als boeren de komende dagen eens bij elkaar zitten om te kijken wat we Schouten willen vertellen.’’

Impact

Schouten erkende gisteren in een Kamerbrief dat de ruimingsmaatregel in Kootwijkerbroek een enorme impact heeft gehad: ,,Op de betrokken veehouders, hun gezinnen en de gemeenschap. Op korte termijn ga ik in gesprek met de betrokken veehouders om hun verhalen en ervaringen te horen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat wij als overheid leren van de uitspraak en het proces van de afgelopen jaren.’’

Op haar initiatief komt er een onafhankelijk onderzoek naar de processen binnen het laboratorium Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), dat onderzoek doet naar besmettelijke veeziektes.

Leed niet weggenomen

Dat de rechter bepaalde dat de Staat terecht vee heeft geruimd in 2001 kwam hard aan in Kootwijkerbroek. Burgemeester Asje van Dijk van Barneveld, waar Kootwijkerbroek onder valt, liet weten mee te leven met de inwoners. ,,De uitspraak van de rechter is helder, maar daarmee is het leed niet weggenomen. We leven mee met Kootwijkerbroek, in het bijzonder natuurlijk met de boeren en gezinnen die hier nauw bij waren en zijn betrokken.”

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA), wiens varkensbedrijf in 2001 ook werd geruimd, noemt de uitslag van de rechtszaak ‘teleurstellend’. In een reactie laat hij weten ‘ongelofelijk veel respect’ te hebben voor de Kootwijkerbroekers die een jarenlange juridische strijd hebben gevoerd om erachter te komen of de veeruimingen in het dorp rechtmatig waren.