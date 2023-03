Landingsbaan Soesterberg gaat dicht vanwege broedende bedreigde vogelsoort

Duobanen als redmiddel, maar waarom zijn er zo weinig ‘handen’ in de zorg en de kinderop­vang?

Acties, wervingscampagnes en hogere salarissen ten spijt: de personeelstekorten in Nederland blijven enorm. SKA en Beweging 3.0 hopen voor hun sectoren het ei van Columbus te hebben gevonden, door te onderzoeken of ze personeel kunnen uitruilen. Waarom zijn er juist in de kinderopvang en de zorg te weinig mensen?