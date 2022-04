Lappen maar! Hoogste huren in Amersfoort nog hoger, want we betalen (noodgedwongen) toch wel

Vrouw verovert de politiek in de regio Amersfoort: méér vrouwen in de raad dan vóór de verkiezin­gen

Vrouwen winnen aan terrein in de lokale politiek. In zeven van de elf gemeenten in de regio Amersfoort zitten sinds de verkiezingen meer vrouwelijke volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad dan in de vier jaar ervoor.

29 maart