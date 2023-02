Laura (71) woont al zes jaar in een ‘skaeve huse’: ‘Ik kan hier mezelf zijn’

indebuurt.nl 5 x V&D: toen in Amersfoort de aapjes nog in het trappen­huis speelden

Sinds 1936 staat het pand van de Vroom & Dreesman in Amersfoort. Het warenhuis zat tot 2015 in Amersfoort. Of er nu kwam voor nieuwe schoolspullen of een lekkere parfum… Hier kon je terecht. Door dit artikel kun je je flink nostalgisch voelen. We duiken in het archief op zoek naar foto’s en verhalen van de V&D.