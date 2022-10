Lawine aan emoties en vragen bij info-avond over ‘aso-woningen’ in Vathorst: ‘Wat gaan ze de hele dag doen?’

Meer mensen aan het werk in Amersfoort, maar vraag naar personeel voor energie­tran­si­tie nog groot

Het UWV heeft in vergelijking met vorig jaar bijna 24 procent minder WW-uitkeringen verstrekt in Amersfoort. Ondanks dat er meer mensen weer aan het werk zijn, is er nog een grote vraag naar mensen die zijn gespecialiseerd in techniek en ICT. Die zijn hard nodig voor de energietransitie.

17:30