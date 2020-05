Leeft het olifantenjong in Indra’s buik nog? Een echo geeft deze week hopelijk duidelijkheid

Eíndelijk naar oma: bezoekers zijn weer welkom in St. Pieters en Bloklands Gasthuis

17:29 De locatie Davidshof van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort is één van de 25 verpleeghuizen in Nederland waar vanaf deze week weer bezoekers welkom zijn. Het bezoek is aan strikte voorwaarden verbonden om besmetting met het coronavirus te voorkomen.