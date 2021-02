Leegstaande boerderij Nijkerkerveen in de as gelegd

Wordt dit de oplossing voor de verkeers­cha­os op het Neptunus­plein? ‘Iedere dag niets doen is er één te veel’

12 februari Om de enorme verkeersproblemen op en rond winkelcentrum Neptunusplein in Amersfoort op te lossen, komt de gemeente met een opzienbarend plan: een grote parkeergarage bouwen onder het park achter de Aldi. Een prachtig idee, aldus omwonenden en ondernemers, maar afwachten of die garage er ooit komt kan écht niet. ‘Iedere dag niets doen is er één te veel’.