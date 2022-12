Leerlingen wat geleerd, zij een lekkere hap: Trivium College maakt verrassingslunch voor bouwvakkers

Soest denkt aan grote opslagbat­te­rij voor energie op bedrijven­ter­rei­nen

Soest gaat het probleem van netcongestie op bedrijventerreinen aanpakken. Netcongestie is een term voor piekbelasting van het stroomnet, waardoor er tijdelijk geen stroom beschikbaar is. Ook een overschot aan zonne-energie kan dan even niet aan het stroomnet worden geleverd.

16:49