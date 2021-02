Legendarische botter HK 10 ondergaat restauratie in botterhaven van Spakenburg

Dit stuk bos langs de Utrechtse­weg in Amersfoort is verdwenen en politiek wist van niks: ‘Hoe kan dit?’

19 februari De kap van een groot aantal bomen aan de Utrechtseweg in Amersfoort zorgt voor veel verontwaardiging. Ook de Amersfoortse politiek is ontsteld, want nog niemand, zelfs het college niet, bleek op de hoogte van de kap.