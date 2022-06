Lekker naar klassieke muziek luisteren in de openlucht? Het kan vandaag en morgen in Amersfoort

Henry Kelder is artistiek leider van de Havikconcerten, die jaarlijks tijdens het derde weekend in juni worden gehouden. De locatie voegt iets extra’s toe; de drie dagen vol klassieke muziek worden gehouden aan het sfeervolle, middeleeuwse Havik. Dankzij uitval door corona, is dit jaar de 20e editie.

,,Thema is het festijn rondom het 150e geboortejaar van de in Amersfoort geboren kunstenaar Piet Mondriaan”, legt Kelder uit, ,,muziek gecomponeerd door tijdgenoten van Mondriaan of out of the boxmuziek passen hier prima bij.”