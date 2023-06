Lekker weer in Amersfoort vandaag

Veel ouders wisten het al, maar nu is het officieel: scholen trekken kinderen voor bij aanmelding

Wat veel jonge ouders in Amersfoort zelf al wisten is nu officieel: basisscholen in de stad ontduiken de wet bij de aanmelding van nieuwe leerlingen. Ze werken met schaduwlijsten die kinderen al voor hun derde jaar een plek garanderen op de school van hun keuze. Het gaat om minimaal twee scholen, ‘maar we hebben sterke aanwijzingen dat het er een stuk meer zijn.’