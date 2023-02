Lekkerste kip gewoon om de hoek: Leusdense vestiging Kippie uitgeroepen tot beste van Nederland

Brandweer­ka­zer­ne en politiebu­reau in één in Leusden: het leek een mooi plan, maar kan het nog wel?

Het leek zo’n mooi plan, in Leusden: zet de politie en de brandweer samen in één pand. Het drukt de kosten, zeker omdat de huidige panden nogal wat achterstallig onderhoud hebben. Maar zo’n drie jaar na de eerste schetsen zijn er flinke barsten ontstaan in het initiatief. Met een behoorlijke kostenoverschrijding tot gevolg.

