Leon (21) stopt elk uurtje in fotograferen en sleutelen aan zijn oldtimer: ‘Zeker geen oude mannen-hobby’

JONG Emma (21) leerde van de mensen in Uganda: ‘Zij staan zo veerkrach­tig in het leven’

Toen de Amersfoortse Emma Douma (21) net klaar was met de middelbare school, nam ze een tussenjaar. Niet om te reizen of te werken, maar om te ontdekken wat nu écht belangrijk is in het leven. ,,Ik leer ontzettend veel van anderen.”

4 oktober