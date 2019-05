Lesmotorrijder overleden bij eenzijdig ongeluk in Barneveld

column ‘Een gewetenlo­ze parasiet kreeg een film’

15:22 Op 4 mei zag ik op tv een film over een man die in de Tweede Wereldoorlog een vermogen verwierf door Joden bescherming te beloven in ruil voor hun eigendommen. Wanneer hij die in zijn bezit had, verraadde hij hen alsnog. Na de oorlog vluchtte hij naar Argentinië.