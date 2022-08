Let op! Gewijzigde openingstijden bij coronatest- en vaccinatielocaties in Amersfoort

Vathorst blij met komst bioscoop, maar een hotel? ‘Bouw dan betaalbare huizen of een kartbaan’

Met de komst van een bioscoop, is Vathorst straks een nieuwe trekpleister rijker. De nieuwbouwwijk in Amersfoort wordt steeds meer een stadje op zich en dat kan rekenen op positieve geluiden. Toch is niet iedereen enthousiast, blijkt uit een rondvraag. ,,Nog een hotel? Bouw dan iets wat we nog niet hebben; een action, een groot zwembad of een kartbaan.”

6 augustus