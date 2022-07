Let op: vanaf donderdag kun je niet meer je fiets kwijt in de fietsenstalling bij het Smallepad

Amersfoort neemt ingrijpen­de maatrege­len tegen autoge­bruik en dit gaan de inwoners ervan merken

De maximumsnelheid wordt teruggeschroefd naar 30 kilometer, parkeerplaatsen gaan verdwijnen en in veel wijken moeten inwoners gaan betalen voor een parkeervergunning. In Amersfoort kreeg de auto altijd ruim baan, maar de nieuwe linkse coalitie maakt daar nu met een reeks nieuwe maatregelen een einde aan. ,,De grootste verliezer is de automobilist.”

15 juli