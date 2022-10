Leuke afsluiter van de herfstvakantie: poppodium in Amersfoort trakteert kinderen op allereerste festival

,,We willen wat doen voor de hele familie’’, vertelt Joris Postulart, talentontwikkelaar van Fluor en producent van dit Guppy Gala. ,,In Groningen en in Utrecht bijvoorbeeld hebben ze Mijn Eerste Festival, voor kinderen van pakweg 1,5 tot 14 jaar oud. Wij organiseren af en toe een kinderdisco en we zien dat dat een groot succes is. Amersfoort is een sterk groeiende gezinsstad, dus wij denken dat er voldoende belangstelling is voor zo’n festival. De reacties tot nu toe zijn in elk geval hoopgevend.’’

Van alles te beleven op het festival

Het Guppy Gala maakt niet alleen gebruik van de grote en de kleine zaal in Fluor, maar speelt zich ook af in de aangrenzende Erdal-zaal, in de Danswerkplaats en in StudioZAND, allemaal binnen wandelafstand van elkaar. Het Dreumesconcert bijvoorbeeld, vindt plaats in de Danswerkplaats, waar normaal gesproken, de naam zegt het al, danslessen en -workshops plaatsvinden. ,,Daar kunnen de kinderen genieten van vrolijk klassiek van Vivaldi, Strauss en Antonin Dvořak. Ze kunnen liedjes zingen, dansen en chillen en na afloop kleine viooltjes uitproberen om zelf muziek te maken.”

Quote Als de kinderen het leuk vinden, daar gaat het in de eerste plaats om. Het hoeft helemaal niet stampvol te zijn Joris Postulart, producent Guppy Gala

De grote zaal van Fluor is het podium voor het echte werk, waar onder andere Bas Bons speelt met liedjes van zijn album Bombarie. En later speelt daar hiphopper Rico, die we kennen van Opgezwolle en Fakkelbrigade, zijn voorstelling Frenk de Slak. ,,Moddervette beats en scherpe teksten, maar ook geschikt voor het hele gezin’’, vertelt Postulart. Op dezelfde plek treedt vervolgens Gioia Parijs op, die bekend is van haar rol in De Zomer van Zoë op NPO Zapp, en natuurlijk van haar deelname aan het Junior Songfestival.

,,En de hele dag is er in de kleine zaal van Fluor de kinderdisco met DJ Maxi Koz, met de grootste hits van Tiktok.’’ Wanneer is het Guppy Gala een succes? Postulart: ,,Als de kinderen het leuk vinden, daar gaat het in de eerste plaats om. Het hoeft helemaal niet stampvol te zijn. En als iedereen enthousiast is, gaan we het zeker nog een keer doen. Dat gaat helemaal goed komen!’’

