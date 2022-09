Leusden Jazz staat voor de deur: kleine broertje van Amersfoorts jazzfestival met voor ieder wat wils

Het Amersfoortse jazzevenement heeft een klein broertje: het Leusden Jazz Festival. Informeel en véél kleiner van opzet. Toch biedt het in kort bestek een evenwichtig en gevarieerd programma. Het vierdaagse evenement begint donderdagavond in het hotel Four Seasons.

Als een inktvlek breidde het Amersfoort World Jazz Festival zich uit over de Keistad in de loop van elf dagen. Nu het stof neerdaalt, raakt het bureau van festivaldirecteur Alexander Beets steeds voller met beschouwingen uit allerlei delen van de wereld, tot aan Sicilië en Zwitserland. ,,Zeneszek Paradicsoma’’, schrijft een Hongaars dagblad. Ofwel: een paradijs voor muzikanten.

Het festival in Leusden, dat donderdagavond begint, kan daar niet aan tippen. Toch weet Beets ook hier de rijkdom van de jazz te benadrukken. Er is een grote ster bij: Trijntje Oosterhuis (vrijdag), die ook al behoorde tot de grote trekkers in Amersfoort. En een gouwe ouwe, in de vorm van Hans Dulfer (zaterdag). De tenorsaxofonist is 82 jaar, sinds 65 jaar bandleider en nog steeds eigentijds.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Tenorsaxofonist Alexander Beets: voorstander van de grote macho-sound. © AD/Cees de Vries

Het programma vermeldt ook een Latijns-Amerikaanse orkest dat de exotische dwarsverbanden verklankt: Leticia y su Rumbadama (zaterdag). De salsaband uit Amsterdam heeft al 25 jaar een volle agenda in de zomermaanden.

Lokaal orkest

Bij zo’n festival hoort ook een lokale band, en dat wordt Later Als Je Big Band (zondag). Dit Leusdense orkest heeft besloten zich niet toe te leggen op duizelingwekkende ensembles en supervirtuoze solo’s, maar zoals het orkest zelf schrijft: ,,Sfeervolle ballads, heerlijke soul, herkenbare pop en funk waar de vonken vanaf spatten.’’

Op zondag moet dit orkest ook secuur begeleiden en van blad lezen, want het krijgt zangeres Laura Fygi als gast. Fygi (67) brak ooit door met de meidengroep Centerfold en zal daar tot in lengte van dagen aan worden herinnerd. Bij de optredens bleek ze écht te kunnen zingen, want Laura had al jaren zangles. Spoedig begon ze voor zichzelf. Daarna oogstte ze vooral successen over de grens. Denk aan een hoofdrol in een langlopende musical in Singapore. En aan haar weelderig georkestreerde albums die het brachten tot hitlijsten in Japan en de Verenigde Staten.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Het salsaorkest Leticia y su Rumbadama. Leider Leticia draagt een zonnebril.

Kids Jazz

Voor kinderen is er Kids Jazz (zondag) met het verhaal van de kleine Charlie. Die gaat naar de grote stad, hoort vreemde klanken en beleeft natuurlijk spannende avonturen. Het verhaal wordt verteld door Rolf Delfos, specialist op de altsaxofoon. Net als Charlie Parker, de belangrijkste bespeler van dit instrument en uiteraard een inspiratiebron voor dit programma.

Het wordt uiteraard een interactief concert, want kinderen willen niet stilzitten. Ze moeten meezingen, -klappen, -bewegen, -marcheren en -dirigeren. Maar intussen denkt Delfos dat hij wel degelijk enkele basisprincipes van de jazz kan overbrengen. Hij bracht deze show in de afgelopen tien jaar wel 350 keer: op scholen, theaters, pleinen en de meeste grote festivals in Nederland.

Festivaldirecteur Alexander Beets zelf (zaterdag) is een lokale held in het Leusdense, maar zoveel meer. Zo is hij sinds een jaar of tien nadrukkelijk aanwezig op een festival in Thailand, dat hij er ooit uit de grond stampte. Beets speelt repertoire van zijn album Big Sounds. Dat grijpt terug naar de tijd waarin de tenorsaxofonisten de helden waren. Lang voordat het begrip ‘gitaargod’ in zwang raakte, waren er tenoristen met een diepe macho-sound die hele zalen in extase brachten. De bandleider en heldentenor noemt zichzelf tegenwoordig ‘Alexander ‘The Hurricane’ Beets’. De bezoeker is gewaarschuwd.

Leusden Jazz Festival, donderdag 1 t/m zondag 4 september in hotel Four Seasons, Kastanjelaan 1, Leusden. Het programma op zondag is gratis toegankelijk, de donderdag is voor genodigden. Leusdenjazz.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.