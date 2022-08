Leusden over mogelijk rattengif na zieke honden: ‘Geen signalen dat rattenoverlast toeneemt’

Bij de gemeente Leusden zijn niet méér meldingen over rattenoverlast binnengekomen dan gebruikelijk. Hondenbaasjes sloegen onlangs alarm nadat honden ziek werden door het eten van iets giftigs. Rattengif, verspreid zonder kwade bedoelingen, zo was hun vermoeden.

Twee weken geleden kwamen er twee meldingen binnen over honden die iets verkeerds hadden gegeten. Eén hond werd ziek, de andere overleed. Een dierenarts stelde in dat laatste geval inderdaad vergiftiging vast, van de hond die het overleefde is dat niet zeker.

Hondenbezitters hielden vorige maand een opruimactie bij het hondenstrandje aan de Liniedijk, omdat beide honden daar hadden gelopen voor ze ziek werden. Hun vermoeden was dat inwoners die last hebben van ratten, zonder kwade bedoelingen rattengif hebben neergelegd in hun eigen tuin, wat vervolgens in de openbare ruimte is beland door toedoen van (wilde) dieren. Of dat zo is, gaat de gemeente Leusden niet onderzoeken.

Want sinds de laatste twee meldingen is er niets meer aangetroffen, meldt de gemeente ook. ,,Er zijn geen nieuwe gevallen gemeld en er zijn geen verdachte situaties gemeld.” Alsnog houdt Leusden een oogje in het zeil. ,,We houden uiteraard in de gaten of er meer gevallen zijn en of die te relateren zijn aan een bepaalde (wandel)locatie.” Er zijn bovendien geen signalen dat de overlast van ratten in de gemeente toeneemt, zo laat Leusden ook weten.

Balletjes

Dat hondenbaasjes en de gemeente alert zijn, komt niet uit de lucht vallen. Eind vorig jaar en begin dit jaar werden in zowel Leusden als Amersfoort op meerdere plekken vleesballetjes met (zo bleek na politie-onderzoek) rattengif gevonden. Wie die balletjes destijds had neergelegd en waarom, is nog altijd niet opgehelderd.

