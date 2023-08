Lezers blij met positief verhaal over Italiaans ijs: ‘Blijkt goed medicijn tegen chagrijn’

Meerdere plekken in Bunschoten beklad, kappers­zaak heeft camerabeel­den: ‘Onbeschoft’

Het centrum van Bunschoten is de afgelopen dagen een groot aantal bekladdingen rijker geworden. Meerdere wegwijsborden, bankjes, deuren en winkelpanden zijn met teksten en tekeningen beklad. Voornamelijk met stiften, maar ook met graffiti en verf. Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon gaat. ‘Het is gewoon onbeschoft’, zegt de eigenaresse van de kapperszaak.