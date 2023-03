Lezers over Skaeve Huse in Amersfoort: ‘Ze werken prima en zonder overlast, mits goed begeleid’

Subsidie warmtepompen Veenendaal

Het college van Veenendaal geeft totaal € 40.000 subsidie aan een “select” aantal inwoners (20) in de wijk Dragonder-Oost om te experimenteren met het gasvrij maken van hun woning. Even een paar feiten die vaak onderbelicht blijven omdat dit de politiek en milieugroeperingen niet goed uitkomt: een warmtepomp (geen hybride) kost gemiddeld € 15.000,-, naast de minimaal twaalf extra zonnepanelen die nodig zijn om de stroom op te wekken. Dat kost nog eens 7 mille. Totaal dus € 22.000,-. Stel, je woont in een woning van 20 jaar oud (Dragonder-Oost) met een plavuizen vloer zonder vloerverwarming. Als je toch vloerverwarming wilt, komt daar nog eens €18.000 bij. Alles bij elkaar dus zo’n € 40.000. Het Economisch Instituut voor de Bouw kwam een aantal jaren geleden al met deze cijfers. Genoemde ‘slachtoffers’ zullen vast geen deel uitmaken van de selectie. Overigens vergeet ik de torenhoge elektriciteitsrekening die op de mat valt, wanneer in de toekomst de salderingsregeling verleden tijd is. R. van Dijk Veenendaal

Skaeve Huse

Moeten mensen die regelmatig overlast veroorzaken een eigen plek krijgen in Amersfoort, ook als daar weerstand tegen is onder toekomstige buren? Dat kan heel goed. Ik heb het in andere gemeentes begeleid. Echter, je moet goede hulpverleners hebben met niveau HBO casemanagement en ook vertrouwelijk overleg met woningbouw. Het is bovendien belangrijk dat je vaste mensen hebt die goede contracten kunnen maken met zowel de casemanager alsook de cliënt. Kortom, alles berust op een heel goede organisatie. Een casemanager die wekelijks langskomt bij een cliënt en bereikbaar is voor de omwonenden. Die in nachtelijke uren ook de wijkagent kan raadplegen. En die wijkagent heeft ook contact met hulpverleners en woningbouw.

Arie Waijenberg (tussen 1999 en 2015 werkzaam in de verslavingszorg in Utrecht)

Hellevoetsluis