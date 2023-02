Lezersbrieven: Het geslacht van je kind bekendmaken per heli? Dat moeten ze verbieden

Hippe jasjes en vrolijke jurken, op deze kleding­beurs reken je ze per kilo af: ‘Nu hebben wij er lol van’

Liefhebbers van tweedehands kunnen dit weekend in Amersfoort hun hart ophalen. Tijdens een beurs in de Prodentfabriek gaat kleding per kilo over de toonbank. De organisatie VinoKilo vindt de Keistad een logische plek. ,,We zien via sociale media dat steeds meer mensen het willen.”