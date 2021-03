Lief! Gerard (90) verkoopt zijn handgeschilderde dakpannen om noodlijdend museum te steunen

Straatkat Bingo was mank, ziek en verwaar­loosd, maar werd gered door crowdfun­ding (én vond een nieuwe beste vriend)

Een verwaarloosd gebit, een afgebroken hoektand, een druipneus en ook nog eens een ernstige aandoening aan z'n knieën. Er moest een crowdfundactie aan te pas komen om het herstel van de Amersfoortse straatkat Bingo te kunnen betalen. Lichamelijk is de piepjonge kater weer bijna in orde en ook in sociaal opzicht gaat het goed: Bingo heeft een nieuwe beste vriend gevonden in het asiel.