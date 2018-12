Lintje voor 72-jarige tweeling Jan en Dick: ze redden 5000 kinderen in Ethiopië

,,U redt levens! U redt gezinnen!’’, zei de Leusdense burgemeester Gerolf Bouwmeester in een speech in de theaterzaal van de Leusdense techgigant AFAS, een van de gulste gevers aan de stichting van de gebroeders Koning. Vlak daarop werden de broers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgemeester overdreef niet. Want door de inzet van de gebroeders Koning zijn duizenden Ethiopische kinderen gered van een vroege dood als gevolg van een waterhoofd of open rug. Met hun ReachAnother Foundation zorgden ze ervoor dat inmiddels dertig Ethiopische artsen zijn opgeleid om operaties aan deze aandoeningen uit te voeren. Toen de tweeling de stichting tien jaar geleden opzette, was er in het Afrikaanse land niet één lokale arts die dat kon.

,,Moeders kregen in de wachtruimte van het ziekenhuis gewoonweg te horen dat hun kind ten dode opgeschreven was’’, zegt Jan Koning. Hij zag dat met eigen ogen gebeuren toen hij samen met zijn broer – beiden voormalig chirurg – vrijwilligerswerk deed in het Afrikaanse land. ,,Een totale cultuur­shock. Ik zag moeders die met hun rug naar hun kind zaten. Ze gaven hen geen borstvoeding. Vaak kregen de kinderen niet eens een naam. Ze wisten dat hun kind met negentig procent zekerheid zou overlijden.’’

Dat terwijl een relatief simpele operatie deze kinderen van de dood kan redden, zo wist Jan. Zijn broer Dick richtte daarom de Reach­Another Foundation op in de Verenigde Staten, waar hij woont. Jan volgde snel met een afdeling in Nederland, vanuit Delft. Het doel: zo veel mogelijk Ethiopische kinderen laten opereren die een waterhoofd of open rug hebben, en dat doet de stichting door Ethiopische artsen te leren om de levensreddende operaties uit te voeren.

Preventie

Nieuw onderzoek toont aan dat er nog veel werk aan de winkel is. ,,Het probleem is veel groter dan we dachten’’, zegt Koning. ,,Eerder schatten we dat zo’n 2.400 kinderen in Ethiopië met een waterhoofd of open rug werden geboren. Dat blijken er véél meer.’’

Schattingen lopen uiteen tussen de 30.000 en 190.000 pasgeborenen met een waterhoofd of open rug. Veel meer dan de Ethiopische artsen voorlopig aan kunnen. Daarom wordt ook druk gewerkt aan het promoten van het beste preventiemiddel: foliumzuur.

,,Als moeders genoeg van deze voedingsstof binnenkrijgen, daalt het aantal kinderen met deze aandoeningen met 75 procent’’, zegt Koning. Inmiddels is Reach­Another samen met lokale organisaties bezig met een bewustwordingscampagne ter promotie van foliumzuur.